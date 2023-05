Premier League - Ancien d'Anderlecht, Luka Milivojevic quitte Crystal Palace après six ans au club

"Nous avons eu la chance d'avoir un professionnel comme Luka au sein du club pendant si longtemps" a déclaré le président de Crystal Palace, Steve Parish. "Sa contribution à l'équipe a été immense, tant sur le terrain qu'en dehors, et il est une figure cruciale de notre long séjour en Premier League". "Ce fut un privilège de passer près de sept ans dans un club aussi spécial" a déclaré l'intéressé. "Jouer en Premier League est le rêve de tout joueur et le faire aussi longtemps à Crystal Palace est un honneur. J'espère avoir rendu les fans fiers". Le Serbe de 32 ans était arrivé de l'Étoile Rouge de Belgrade chez les Mauves en 2013, où il n'avait pas donné satisfaction. Milivojevic s'était relancé à l'Olympiakos avant de passer six saisons à Londres. International serbe (39 sélections), il a joué 198 matchs pour les Eagles depuis 2017 et a même été capitaine à partir de 2018. De moins en moins titulaire depuis deux saisons, il a participé à 18 matchs de championnat en 2022-2023. Milivojevic est le 3e meilleur buteur de Crystal Palace en Premier League avec 28 buts, derrière l'Ivoirien Wilfried Zaha (35) et Christian Benteke (68). Avec un autre ancien d'Anderlecht ( Albert Sambi Lokonga, prêté par Arsenal) dans ses rangs, Crystal Palace est 11e avec 44 points. (Belga)