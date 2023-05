Premier League - Ruben Selles n'est plus le coach de Roméo Lavia à Southampton

L'équipe du Diable Rouge Roméo Lavia a connu une saison désastreuse et quittera la Premier League après 11 ans. Au début de la saison, Selles, 39 ans, était encore l'adjoint de Ralph Hasenhüttl (ex-Lierse et KV Malines), qui a dû céder sa place au Gallois Nathan Jones début novembre. Ce dernier n'ayant pas réussi à améliorer la situation en 14 matchs, Selles a été promu entraîneur principal le 24 février. Mais lui non plus n'a pas réussi à redresser la barre. Southampton a annoncé mercredi que ses relations avec l'entraîneur espagnol prendraient fin après le dernier match contre Liverpool. "Le club souhaite exprimer ses remerciements à Ruben pour avoir accepté le poste de manager à un moment difficile pour le club et pour avoir fait tout ce qui était en son pouvoir pour nous maintenir en Premier League", soulignent les Saints. "Ruben dirigera l'équipe pour le dernier match contre Liverpool dimanche à St Mary's. Nous lui souhaitons le meilleur pour la suite de sa carrière". Lavia n'est à Southampton que depuis le début de la saison, l'équipe l'ayant transféré de Manchester City pour un peu plus de 12 millions d'euros. Chez les Saints, il a encore un contrat jusqu'à la mi-2027, mais en raison de la relégation, un départ prématuré du médian de 19 ans semble probable. Selon plusieurs médias, l'Ecossais Russell Martin, 10e cette saison avec Swansea en Championship, devrait devenir le nouvel entraîneur et signera un bail de trois ans. (Belga)