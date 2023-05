Près de 6 millions de dollars récoltés pour protéger la maison natale de Nina Simone

"Ce nouveau financement fera progresser de manière significative notre projet d'achever la restauration complète de la maison et de son extérieur", en Caroline du Nord, s'est félicité Brent Leggs, directeur d'un programme spécifique pour le patrimoine afro-américain au sein du National Trust for Historic Preservation, qui pilote le projet. "Grâce à cet investissement, nous sommes en bonne voie pour ouvrir les portes aux visiteurs en 2024", a-t-il ajouté. Vendredi, il disait espérer 2 millions de dollars. Les enchères, qui se déroulaient sur internet depuis le 12 mai, ont été clôturées lundi avec un total de 5,38 millions de dollars, auxquels s'ajoutent 500.000 dollars grâce à un gala samedi, a indiqué la galerie d'art Pace qui organisait la vente avec la société Sotheby's. La demeure, une modeste maison de 60 mètres carrés et trois pièces, avec porche d'entrée et façades en bois repeintes en blanc, est située à Tryon, dans un comté rural de Caroline du Nord, au sud-est des Etats-Unis. Elle était en vente en 2017 quand quatre artistes, Julie Mehretu, Ellen Gallagher, Rashid Johnson et Adam Pendleton, l'ont rachetée 95.000 dollars pour éviter qu'elle ne tombe dans l'oubli. Nina Simone, dont certaines chansons composent les playlists du mouvement Black Lives Matter, a eu une relation souvent difficile avec les Etats-Unis, où elle est née en 1933, pendant la ségrégation raciale. (Belga)