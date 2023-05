Qualifications Euro 2024 - Eberechi Eze seul nouveau venu en équipe d'Angleterre

Un nouveau venu apparaît dans celle-ci: le milieu de terrain de Crystal Palace de 24 ans Eberechi Eze. Le capitaine de Brighton, le défenseur Lewis Dunk, 31 ans, qui compte une cap contre les Etats-Unis en novembre 2018, est rappelé après quatre ans et demi d'absence. L'attaquant Callum Wilson, les défenseurs Tyrone Mings et Trent Alexander-Arnold et le gardien Sam Johnstone retrouvent aussi la sélection. Parmi les 25 noms révélés, on note l'absence du défenseur Eric Dier (Tottenham) et de l'attaquant Raheem Sterling (Chelsea). La sélection des 25 Anglais: Gardiens: Sam Johnstone (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), Aaron Ramsdale (Arsenal) Défenseurs: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Lewis Dunk (Brighton), Marc Guehi (Crystal Palace), Harry Maguire (Manchester United), Tyrone Mings (Aston Villa), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Newcastle), Kyle Walker (Manchester City) Milieux de terrain: Jude Bellingham (Dortmund/All), Eberechi Eze (Crystal Palace), Conor Gallagher (Chelsea), Jordan Henderson (Liverpool), James Maddison (Leicester City), Kalvin Phillips (Manchester City), Declan Rice (West Ham) Attaquants: Phil Foden (Manchester City), Jack Grealish (Manchester City), Harry Kane (Tottenham), Marcus Rashford (Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal), Callum Wilson (Newcastle). (Belga)