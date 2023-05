Record d'excès de vitesse l'an dernier

Précisément, 6.158.323 excès de vitesse ont été constatés en 2022 en Belgique, soit près de 17.000 par jour, selon des chiffres de la police fédérale. La grande majorité de ces infractions a été constatée en Flandre: 4,4 millions ou plus de 70% du total. En Wallonie, 1,4 million d'amendes pour excès de vitesse ont été infligées l'an dernier, soit plus de 22% du total belge. A Bruxelles, près de 400.000 excès de vitesse ont été enregistrés. Ces chiffres sont l'occasion pour certains élus au nord du pays, comme Wouter Raskin (N-VA) ou Joris Vandenbroucke (Vooruit), de dénoncer ce qu'ils estiment être un certain laxisme des responsables politiques wallons en matière de lutte contre la vitesse excessive au volant. Au cabinet de la ministre wallonne Valérie De Bue (MR), en charge de la Sécurité routière, on s'en défend: la Wallonie "s'attèle à améliorer drastiquement la sécurité routière, en plaçant des radars et des radars tronçons supplémentaires", affirme-t-on. (Belga)