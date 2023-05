Red Lions - Guillaume Hellin rejoint l'équipe en vue de la Hockey Pro League

Il n'est pas le seul nouveau venu par rapport à la sélection qui a disputé la dernière Coupe du monde. On note aussi l'arrivée du gardien Simon Vandenbroucke, de Tobias Biekens, Thomas Crols, Roman Duvekot, William Ghislain, Guillermo Hainaut, Nelson Onana, Nicolas Poncelet, Emmanuel Stockbroeckx, Arno Van Dessel et Thibeau Stockbroeckx, réserviste début janvier en Inde. Cinq cadres de l'équipe, Vincent Vanasch, Arthur Van Doren, Alexander Hendrickx, Florent van Aubel et Sébastien Dockier, sont indisponibles au moins pour les deux premiers matchs retenus pas leurs clubs en Allemagne et aux Pays-Bas. Récent champion de Belgique avec La Gantoise mais blessé, le médian Antoine Kina ne sera pas non plus du voyage. Le sélectionneur néerlandais Michel van den Heuvel pourra toutefois s'appuyer sur d'autres tauliers avec John-John Dohmen, Victor Wegnez, capable de jouer dans le milieu ou en défense, comme c'est le cas au Racing, ou encore Loïck Luypaert et Nicolas de Kerpel, lui aussi apprécié pour sa polyvalence. La sélection pour les deux premiers matchs: Gardiens (2) : Loïc Van Doren, Simon Vandenbroucke Défenseurs (5) : Arthur De Sloover, Loïck Luypaert, Nicolas Poncelet, Emmanuel Stockbroeckx, Victor Wegnez Milieux (4) : Tobias Biekens, John-John Dohmen, Guillermo Hainaut, Arno Van Dessel Ataquants (8) : Tanguy Cosyns, Thomas Crols, Nicolas de Kerpel, Roman Duvekot, William Ghislain, Guillaume Hellin, Nelson Onana, Thibeau Stockbroeckx (Belga)