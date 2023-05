Roland-Garros - Greet Minnen atteint le troisième et dernier tour des qualifications

Avec trois breaks dans les six premiers jeux, contre seulement deux pour son adversaire, Greet Minnen s'est adjugée la première manche en concluant par un jeu blanc sur son service, 6-4. Le deuxième set a démarré sur les mêmes bases pour Minnen qui a aligné trois breaks, Ruse ne parvenant à prendre son service qu'une seule fois. La cinquième joueuse belge a ensuite réussi un ultime break pour s'imposer 6-1. La Campinoise, 25 ans, est désormais à une victoire de retrouver pour la 12e fois le tableau final d'un tournoi du Grand Chelem. Yanina Wickmayer (WTA 140) rencontrera au deuxième tour la Serbe, 104e joueuse mondiale et 27e tête de série, Olga Danilovic, plus tard mercredi. Mardi, Magali Kempen (WTA 194) et Marie Benoit (WTA 221) avaient vu leur parcours se terminer au premier tour. Chez les messieurs, il n'y a plus qu'un représentant belge en lice sur six à l'origine, Michael Geerts (ATP 250), qui affronte l'Argentin Genaro Alberto Olivieri (ATP 227) au deuxième tour des qualifications. Sur les cinq autres, trois ont été éliminés au premier tour, mardi: Raphael Collignon (ATP 210), de même que Kimmer Coppejans (ATP 170) et Joris De Loore (ATP 189). Zizou Bergs (ATP 131/N.21) et Gauthier Onclin (ATP 206) ont quant à eux quitté les qualifications au deuxième tour mercredi, le premier contre le Portugais Frederico Ferreira Silva (ATP 225) et le second face à l'Argentin Thiago Agustin Tirante (ATP 153). (Belga)