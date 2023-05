TC Bruxelles - Jugement le 13 septembre dans le dossier des émeutes d'Anderlecht

Les avocats de la défense ont plaidé tantôt la suspension du prononcé de la condamnation tantôt la peine de travail ou la peine de probation autonome pour leurs clients. Pour certains prévenus, les avocats ont expliqué au tribunal que leurs clients s'étaient laissés emporter par le mouvement et avaient agi sous l'effet de groupe. Pour d'autres prévenus, les avocats ont mis en avant la relation d'amitié que ceux-ci entretenaient avec Adil Charrot, un jeune Anderlechtois décédé la veille. C'est sa mort, survenue alors qu'il fuyait un contrôle policier et a été percuté violemment par un véhicule de patrouille, qui a été l'élément déclencheur des rassemblements du 11 avril 2020, qui ont ensuite dégénéré en émeutes. "Ils ne sont pas venus armés sur les lieux, ils ne se sont pas organisés pour aller - permettez-moi l'expression - casser du flic", a relevé Me Ariana Di Dio. "Même s'il y a effectivement eu des appels à la haine sur les réseaux sociaux, mon client, lui, ne s'est pas rendu sur place pour cela". Pour les avocats, le contexte de ces rassemblements est aussi un élément à prendre en compte. Parmi les prévenus figurent de nombreux amis proches d'Adil. Ils étaient non seulement tristes mais aussi en colère, car ils sont régulièrement ciblés par des contrôles de police. (Belga)