TC Charleroi - Une peine de minimum 8 ans de prison requise pour plusieurs faits de mœurs

En avril dernier, le parquet de Charleroi a reçu 200 pages de conversation via le collectif "Truly". Ce groupe traque les pédocriminels sur internet en usant de faux profils de jeunes filles pour échanger avec les prédateurs sexuels. Dans le cadre de l'instruction, une perquisition et une saisie du matériel informatique ont été ordonnées chez le prévenu. Au total, plus de 117.000 photos à caractère pornographique et plus de 14.000 fichiers pédopornographiques ont été retrouvés, dont 177 vidéos dans le GSM du prévenu. "Les fichiers montrent des enfants très jeunes", a précisé le parquet. Des discussions avec au moins une dizaine de mineures sur plusieurs réseaux sociaux ont également été mises au jour. L'une d'elles, âgée de 14 ans à l'époque des faits, a confirmé s'être rendue à plusieurs reprises au domicile du prévenu et a indiqué avoir été victime d'attouchements de la part de ce dernier. Le ministère public a requis une peine de minimum 8 ans de prison à l'encontre du prévenu, déjà condamné en 2009 pour le viol d'un enfant. La défense a, elle, plaidé un sursis probatoire. Le tribunal rendra son jugement le 7 juin. (Belga)