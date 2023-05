Tour d'Italie - "Un peu une revanche" pour Alberto Dainese, qui renoue avec la victoire après un an

Dainese a souffert ces derniers jours d'une grippe intestinale. "Je voulais continuer par respect pour le Giro, on ne l'abandonne pas comme ça", a expliqué l'Italien en conférence de presse. "Ma chance, c'est que je suis tombé malade deux jours avant la journée de repos. Hier, c'était dur. Puis j'ai réussi à dormir. Aujourd'hui, ça allait mieux, la journée s'est bien passée." Après sa victoire à Reggio Emilia l'an passé et une troisième place à Cahors au Tour de France, Dainese semblait lancé. "Mais je n'ai plus été consistant. Déjà au Tour, en réalité, je n'avais plus trop les jambes. C'était une année difficile. Il y avait beaucoup d'attentes après le Giro et j'ai manqué de constance. Cette saison, mon rôle est plutôt celui d'avant-dernier ou de dernier homme dans le train du sprint. Cette victoire est un peu une revanche car j'ai démontré que quand je sprinte, je peux réussir à faire quelque chose." Dainese reconnait que "gagner deux courses en un an, c'est peu. Les sprinteurs du top en gagne 15 par an. La route est encore longue et j'espère avoir plus d'occasions." Dainese s'est imposé d'un boyau devant Jonathan Milan et Michael Matthews. "Nous avons pris la tête à 2,5 km de l'arrivée. Mes équipiers ont réalisé un travail crucial, car il fallait être devant après le virage afin de ne pas devoir relancer. J'ai lancé mon sprint un peu tôt, Matthews est passé et j'ai plus fait mon sprint pour le reprendre que pour gagner", a souri l'Italien. (Belga)