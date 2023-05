Assises Brabant wallon - Les jurés et la cour sont entrés en délibération pour répondre à 20 questions.

Fabien Lombaerts, qui est depuis cette session d'assises en aveu pour un assassinat et trois meurtres, a brièvement pris la parole pour dire qu'il souhaitait s'excuser pour ces faits, et affirmer qu'il regrettait ses actes. René De Staerke, dont les avocats ont plaidé mercredi qu'il pourrait être qualifié de complice pour deux homicides et acquitté des deux autres, est resté fidèle à son attitude depuis le début du procès au moment d'adresser un dernier mot au jury et à la cour jeudi matin. "Non, je n'ai rien à dire", a-t-il déclaré. Les deux hommes sont poursuivis pour avoir tué quatre SDF, en région bruxelloise et en Brabant wallon durant l'été 2018. Mercredi dans ses réquisitions sur la culpabilité, l'avocat général Stéphane Lempereur avait demandé aux jurés de déclarer les accusés tous deux coupables de quatre assassinats. (Belga)