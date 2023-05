Besix retenue pour participer à la construction d'un port en Arabie saoudite

Situé au bord de la mer Rouge, près du canal de Suez, ce port entend devenir "le plus durable, le plus rentable et le plus technologiquement avancé", explique Besix qui devient, avec Boskalis, le premier constructeur européen à signer un contrat forfaitaire "Design and Build" avec Neom. Le contrat total approche les 3 milliards de riyals (750 millions d'euros), la joint-venture Besix-MBL couvrant environ 50% de la portée de celui-ci, explique-t-on. (Belga)