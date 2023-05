Bourse de Bruxelles - Une quatrième baisse consécutive pour le BEL 20

UCB (82,08) et Solvay (100,60) reculaient de 2,70 et 2,33%, Proximus (7,31) perdant 2,25% tandis que les immobilières voyaient Aedifica (65,40) et Cofinimmo (74,70) abandonner 2,32 et 1,97%. arGEN-X (374,80) et Galapagos (40,34) étaient négatives de 0,66 et 1,42%, AB InBev (53,01) et Ageas (40,47) cédant 0,80 et 0,44% alors que KBC (61,16) et D'Ieteren (164,90) se distinguaient par des avances de 1,49 et 3,58%. Elia (115,80) et Umicore (27,19) valaient 1,95 et 1,70% de moins que la veille, Sofina (194,30) reculant de 0,87% tandis que Aperam (31,88) et Melexis (82,85) remontaient de 0,31 et 0,18%. Hors BEL 20, on remarquait les plongeons de 13,1 et 10% de Oxurion (0,0033) et Mithra (2,42), Onward Medical (5,50) et Celyad (0,55) regagnant 11,1 et 4,9%. Greenyard (6,78) bondissait de 4,9% tandis que Qrf (10,40) reculait de 6,3% pour une hausse de 1%, compte tenu de son détachement de coupon, Intervest Offices (15,30) abandonnant 2,9% en compagnie de CFE (10,10) qui reculait de 2,1%, Kinepolis (43,90) et Agfa-Gevaert (2,52) de 1,6 et 3,1%. Vers 16H30, l'euro s'inscrivait à 1,0730 USD comme dans la matinée et contre 1,0760 la veille. Le lingot se négociait autour de 58.360 euros, en recul de 480 euros. (Belga)