Challenger Pro League - Obbi Oulare rejoint le Lierse

Il évoluait depuis un an et demi au RWDM où il était prêté par le club anglais Barnsley, quia a terminé 4e en D3 anglaise et l'a transféré aujourd'hui au Lierse. Une blessure au genou ne lui a pas permis de s'y imposer. Oulare n'a joué qu'un match de Challenger Pro League cette saison. L'ancien international espoir a fait ses débuts professionnels au Club de Bruges. Il y a marqué neuf buts en 39 matchs. En septembre 2015, Oulare a rejoint Watford en Premier League, mais n'a pas réussi à y percer. L'attaquant a ensuite été prêté à Zulte Waregem, à Willem II, à l'Antwerp. Il a été transféré au Standard en juillet 2019. En 2021, il a quitté les Rouches pour Barnsley. Au Lierse, le fils de Souleymane Oulare (ex-Genk) portera le numéro 58. Le Lierse a terminé la saison dernière à la quatrième place du championnat régulier, puis à la cinquième place des play-offs de promotion. (Belga)