Delhaize - Des centaines d'affiches appelant au boycott dans les rues de Bruxelles, Liège et Namur

"Boycott Delhaize" et "Les travailleur.euse.s sont en grève: de quel côté êtes-vous?", tels sont les messages qui s'affichent jeudi matin sur plusieurs centaines de panneaux à Bruxelles, Liège et Namur. L'action est revendiquée par le collectif "Boycott Delhaize", qui se dit composé de citoyens soutenant les travailleurs de l'enseigne au lion. "Par ces affiches, nous voulons inviter toutes les personnes qui font encore leurs courses chez Delhaize à rejoindre les nombreux clients du magasin qui ont décidé de soutenir les travailleurs en boycottant l'enseigne" explique Camille, membre du collectif. "Nous souhaitons dire que les travailleurs ne sont pas les seuls à se battre ! (...) Nous sommes également scandalisés par les attaques répétées contre le droit de grève et le silence assourdissant des partis de gauche au gouvernement." (Belga)