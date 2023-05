Deux ASBL bruxelloises actives dans l'inclusion sociale lauréates du prix Coup de Cœur

Casa legal est la première ASBL d'avocats en Belgique. Elle propose une nouvelle manière d'exercer le métier avec une approche multidisciplinaire, plus adaptée aux besoins et aux réalités du terrain, explique la Fondation Roi Baudouin. Son objectif principal est d'aider les personnes à renforcer leur pouvoir d'action face aux problèmes administratifs, juridiques, sociaux, interpersonnels et psychologiques qu'elles rencontrent, à titre individuel ou collectivement, sur le modèle d'une maison médicale, mais avec comme porte d'entrée une problématique juridique, administrative ou relationnelle. Depuis 2013, "Le Petit Vélo Jaune" propose, quant à lui, son aide à des familles ou parents isolés en difficulté. Une personne bénévole soutient une famille en se rendant à son domicile une fois par semaine pendant environ un an. Son rôle varie et s'adapte aux besoins de la famille : écouter et partager son expérience, découvrir le quartier, aider dans des démarches administratives..., décrit la Fondation Roi Baudouin. L'ASBL a déjà reçu à deux reprises le prix fédéral de lutte contre la pauvreté pour Bruxelles. L'objectif du fonds Impact Together est de soutenir financièrement des organisations locales qui travaillent pour un avenir meilleur, tant pour des causes sociales qu'environnementales. (Belga)