Incendie au Guyana: deux jeunes filles toujours dans un état critique

"Si un traitement à l'étranger s'avère nécessaire, il sera autorisé, mais les médecins n'ont pas encore donné leur accord. Leur état est encore trop critique", a déclaré le Dr Leslie Ramsammy, conseiller du ministre de la Santé. Les deux jeunes filles, toujours en soins intensifs, sont dans un état critique en raison de problèmes respiratoires plutôt que de brûlures, a-t-il ajouté. Cuba et la Barbade ont proposé d'accueillir des blessés. Le conseiller a précisé que des échantillons d'ADN avaient été envoyés à New York, à l'hôpital du Mont Sinai, afin de pouvoir identifier les dépouilles méconnaissables de 13 des 19 victimes. La fête nationale de l'Indépendance vendredi (26 mai) sera transformée cette année en journée du souvenir et de recueillement, a annoncé mardi soir la présidence, qui avait déjà décrété trois jours de deuil national lundi. L'incendie dimanche soir a été déclenché par une adolescente mécontente de la confiscation de son portable par les responsables de ce dortoir de jeunes filles situé à Mahdia, petite ville minière enclavée à environ 150 km au sud de la capitale Georgetown. Actuellement hospitalisée sous surveillance policière, la mineure s'est rendue dans la salle de bains, a pulvérisé de l'insecticide sur un rideau et y a mis le feu, selon un haut officiel gouvernemental. Malgré les efforts des autres élèves pour l'éteindre, l'incendie s'est propagé rapidement, ravageant complètement le bâtiment en partie en bois. Treize jeunes filles et une jeune garçon sont morts sur place, tandis que cinq autres jeunes filles sont décédées à l'hôpital du district de Mahdia. (Belga)