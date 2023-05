Inondations en Italie - Un mort après de fortes pluies dans le sud de l'Italie

La victime aurait été écrasée par sa propre voiture, qui a été emportée par l'eau dans la rue, rapportent les agences de presse Ansa et Adnkronos. L'homme avait déjà été porté disparu. Des vidéos des pompiers italiens montrent des rues partiellement inondées après de fortes pluies et de la grêle. Les communes de Forino, Celzi et Montoro ont été les plus touchées. La semaine dernière déjà, des inondations dévastatrices dans le nord de l'Italie avaient tué au moins 15 personnes. (Belga)