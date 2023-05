Invasion de l'Ukraine - La Russi annule le salon aérien MAKS fin juillet près de Moscou

Cet événement est organisé depuis 1993 à Joukovski, à la périphérie de Moscou. L'édition 2023 devait se tenir du 25 au 30 juillet. Selon le journal économique 'Kommersant', la décision d'annulation a été motivée par des considérations de sécurité. L'agence de presse étatique TASS avait annoncé dès mercredi que ce grand salon de l'aviation ne se tiendrait pas cette année, mais bien en 2024. Le salon MAKS est l'un des plus grands événements aéronautiques au monde. Il se tient à l'aéroport militaire Joukovski, à environ 50 kilomètres au sud-est du centre de Moscou. Ces dernières années, la Russie y a présenté ses derniers avions de combat et hélicoptères. Le président russe Vladimir Poutine est un visiteur fréquent. Lors de l'édition de 2021, des contrats avaient été signés pour l'équivalent d'environ trois milliards de dollars. Mais c'était avant l'invasion de l'Ukraine par l'armée et avant l'imposition de sanctions occidentales, qui frappent lourdement sur l'industrie aéronautique russe. Des médias russes soulignent que l'annulation de l'événement pourrait être liée au renforcement des mesures de défense aérienne dans la région de Moscou après une attaque de drone - dont Moscou et Kiev s'accusent mutuellement - sur le Kremlin début mai. Le brouillage des fréquences pour parer à d'éventuelles attaques de drones rend la tenue du salon impossible. Selon 'Kommersant', l'événement serait inutile sans le spectacle aérien qui l'accompagne habituellement. (Belga)