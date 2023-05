Invasion de l'Ukraine - L'armée ukrainienne dit avoir repoussé une nouvelle attaque de drones russes sur Kiev

La Russie "a encore attaqué Kiev par les airs", a écrit sur Telegram le chef de l'administration civile et militaire de Kiev, Serhiï Popko, ajoutant que l'alerte aérienne sur la ville avait duré plus de trois heures. "Selon des informations préliminaires", des drones de type Shahed étaient à l'oeuvre lors de cette attaque "massive", a-t-il dit. "Les anges gardiens de l'Ukraine n'ont pas laissé une chance à l'agresseur. Toutes les cibles aériennes volant vers Kiev ont été détruites par notre défense aérienne", s'est-il félicité. La précédente attaque aérienne sur la ville remontait à quatre jours, a déclaré M. Popko, qui a dénombré douze offensives sur la capitale en mai. Au cours de la nuit, des alertes aériennes ont également été déclenchées dans d'autres localités, notamment à Kharkiv (est) et Tchernivtsi (ouest), ont annoncé les autorités. (Belga)