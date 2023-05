Invasion de l'Ukraine - Les alliés de Kiev ont fourni 65 milliards de dollars d'assistance militaire

"Les États-Unis sont déterminés à soutenir l'Ukraine sur le long terme. Il en va de même pour les pays qui se sont réunis ici aujourd'hui", a-t-il affirmé en ouvrant, depuis Washington, la douzième réunion du groupe de contact Défense pour l'Ukraine en format dit "Ramstein", chargé de coordonner, sous la direction des États-Unis, la fourniture d'aide militaire à Kiev. Cette réunion, qui rassemble des ministres de la Défense et des responsables militaires une cinquantaine de pays - dont la Belgique - et d'organisations, se tient en visioconférence. Depuis que la précédente réunion de ce groupe, le mois dernier, les États-Unis ont engagé 1,8 milliard de dollars supplémentaires en aide à la sécurité à l'Ukraine, dont un paquet de 375 millions de dollars comprenant des équipements tels que des munitions pour des lance-roquettes de longue portée HIMARS ("High Mobility Artillery Rocket System"), des systèmes antichars et des roquettes à guidage laser, a ajouté M. Austin. Le "patron" du Pentagone a salué les "importantes annonces" faites récemment par plusieurs membres du groupe de contact. Il a rappelé que l'Allemagne s'est engagée à fournir à l'Ukraine davantage de chars Leopard, de munitions, de drones de combat, pour un montant de près de trois milliards de dollars. (Belga)