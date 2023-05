La Chambre valide le coup de pouce fédéral aux trains de nuit

Porté par le ministre de la Mobilité Georges Gilkinet (Ecolo), le texte vise à soutenir le développement des trains de nuit au départ ou à l'arrivée en Belgique. Concrètement, ce projet de loi permet à l'État fédéral de prendre en charge la redevance d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire ainsi que les coûts de l'énergie de traction pour les exploitants de trains de nuit. Le budget consacré à la mesure s'élève à 2 millions d'euros. L'aide est prévue pour les années 2023 et 2024. Son entrée en vigueur sera déterminée par le gouvernement en fonction de la date d'approbation du régime d'aide par la Commission européenne. Le texte a été approuvé par la majorité, rejointe par Les Engagés et DéFI. La N-VA a voté contre. Le Vlaams Belang et le PTB se sont abstenus. (Belga)