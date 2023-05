Le chanteur français Jean-Louis Murat est décédé à l'âge de 71 ans

Auteur-compositeur et interprète, Jean-Louis Murat était né le 28 janvier 1954 à Chamalières dans le Puy-de-Dôme, en Auvergne. Parmi ses titres les plus connus, on peut citer notamment : "Regrets", chanté en duo avec Mylène Farmer, "Si je devais manquer de toi" et "Au mont Sans-Souci". (Belga)