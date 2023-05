Les Belges à l'étranger - Januzaj et Basaksehir rejoignent Batshuayi en finale de la Coupe de Turquie

Ankaragucu a ouvert le score à la 11e minute par l'intermédiaire du Gambien Ali Sowe, et les Stambouliotes ont égalisé en 2e période avec Serdar Gurler (61e). Alors que la qualification semblait en main, Ankaragucu est revenu dans le match avec un but du Grec Anastasios Chatzigiovanis (90e), tout juste sorti du banc. Basaksehir s'en est finalement sorti avec une réalisation en prolongation de Philippe Paulin Keny (109e). Nihad Mujakic (Ankaragucu) a reçu un deuxième carton jaune et a été expulsé (97e). Adnan Januzaj était titularisé à la droite de l'attaque de Basaksehir. L'ancien joueur de Manchester United et de la Real Sociedad a disputé l'intégralité du temps réglementaire, puis est sorti en début de prolongation (96e). La finale du 1er juin opposera Basaskehir à un autre club d'Istanbul, le Fenerbahce de Michy Basthuayi. L'attaquant belge a marqué le 2e but de son équipe, mercredi, lors de la demi-finale retour entre Fenerbahce et Sivasspor (3-0). (Belga)