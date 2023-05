Les douanes remportent le premier Prix de l'Innovation Fédérale

Au travers de "Tech Forces against Drugs", les douanes sont en train de développer une nouvelle plateforme IT, fait savoir le SPF BOSA. "Les marchandises à risque seront désormais scannées à l'aide de systèmes de caméras avancés et de l'intelligence artificielle", indique l'organisateur de la cérémonie qui ajoute qu'elles seront également "reniflées" par une sorte de nez électronique, une première mondiale. L'initiative sera inaugurée "dans le port d'Anvers afin de restreindre davantage l'importation de cocaïne". D'après le communiqué de presse, un jury indépendant a sélectionné dix des 48 suggestions déposées dans les temps avant d'en privilégier cinq à la suite d'une présentation et de soumettre ces dernières au vote des fonctionnaires fédéraux. Parallèlement au concours, un appel aux challenges a été lancé aux organisations publiques afin qu'elles identifient une solution innovante pour un réel besoin en coopération avec des partenaires externes. Au total, neuf défis ont été proposés et cinq verront le jour, informe le SPF BOSA qui a mis en relation les administrations avec des collaborateurs extérieurs. (Belga)