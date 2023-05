Les marques belges mises à l'honneur sur Instagram avec #jachetebelge

"En collaboration avec plus de 20 "micro" et "macro" influenceurs d'horizons divers, Creamoda mettra leur affinité pour les marques de mode belges au cœur de sa création de contenu sur les médias sociaux tout au long de la semaine", explique-t-elle. Le but est donc de mettre à l'honneur des créations belges sur Instagram, et ce, grâce au marketing d'influence. Durant toute la semaine, les créateurs de contenu en question "offriront un podium" aux marques avec lesquelles ils ont des affinités. Par ailleurs, la cinquième édition de la Semaine de la Mode belge, une initiative conjointe de Creamoda et de Mode Unie se tiendra du 9 au 15 octobre prochains. L'action #jachetebelge est vue par la fédération de mode comme un prélude à cet évènement et une façon de promouvoir la mode belge. (Belga)