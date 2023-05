L'image des aînés sur le marché du travail a peu évolué en 10 ans (Infographie)

Celle-ci avait mené une étude similaire il y a 10 ans et constate que, depuis, les mentalités ont peu évolué. Les préjugés à l'égard du personnel plus âgé restent bien présents. Près d'un travailleur sur trois en nourrit encore (un sur deux en 2013). Ainsi, 36% pensent que les aînés sont moins motivés à suivre des formations?et 28% qu'ils accomplissent moins bien leur travail en raison d'ennuis de santé. "S'attaquer au problème du vieillissement du personnel n'incombe pas seulement aux employeurs: les travailleurs eux-mêmes doivent prendre conscience des avantages de leurs collègues plus âgés", explique Sébastien Cosentino, porte-parole de Tempo-Team. D'après l'étude, réalisée en ligne fin 2022 auprès d'un échantillon de 2.500 travailleurs (ouvriers et employés) et 250 employeurs en Belgique, "les travailleurs aînés comptent beaucoup d'atouts pour l'employeur et les collègues, entre autres en ce qui concerne le plaisir éprouvé au travail, la concentration et la loyauté". Douze pour cent des aînés reconnaissent s'ennuyer rapidement au travail, contre 28% de leurs collègues de moins de 34 ans. Les seniors sont également moins nombreux à subir un manque de motivation (18 contre 27%). Tempo-Team estime que la productivité des aînés ne doit pas être remise en cause. "Leurs éventuelles restrictions physiques ou cognitives qui surviennent au fil des ans sont souvent compensées par une longue expérience." NOTE POUR LES REDACTIONS, non destinée à être publiée: Pour un graphique interactif, rendez-vous sur https://platform.localfocus.nl/belga/#/details/cc8cc978adf880bdba9b41fdaa4b5234ba510b05c556d65041886607a9d6153f/ et https://platform.localfocus.nl/belga/#/details/5015021ce81d177a5e83aba6cf2d862a59e93d8189098fe831a1ec93702623c2/ Les graphiques sont mis en forme en respectant votre charte graphique et dans des formats destinés à être publiés en ligne. Les graphiques sont proposés gratuitement aux clients de Belga media dans une phase test. (Belga)