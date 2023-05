M. Tshisekedi en Chine pour "redynamiser" la coopération sino-congolaise

Cette visite, prévue jusqu'au 28 mai, sera aussi l'occasion d'évoquer la révision - l'ACP évoque une 'actualisation" - du contrat minier conclu en 2008 avec la Chine par le précédent président, Joseph Kabila Kabange, afin de "garantir les intérêts" de la République démocratique du Congo (RDC), selon le gouvernement congolais. La coopération économique et sécuritaire est au centre de ce déplacement de quatre jours, au cours duquel M. Tshisekedi, accompagné de la "première dame", Denise Nyakeru, rencontrera vendredi son homologue chinois Xi Jinping. Cette rencontre des deux chefs d'Etat et la signature de plusieurs protocoles d'accord bilatéraux seront suivies dans quelques mois par la signature d'un accord-cadre entre les deux pays, la convocation de la grande commission mixte et l'invitation pour une visite d'État en RDC du président chinois avant la fin de l'année 2023, a ajouté l'ACP, reçue à Bruxelles par l'agence Belga. "L'objectif n'est pas la signature des gros contrats mais plutôt de recadrer les relations entre la RDC et la Chine, pour qu'elles soient désormais basées sur une réelle valeur ajoutée pour leurs peuples respectifs", a expliqué le directeur de la communication de la présidence congolaise, Erik Nyindu. M. Tshisekedi a à plusieurs reprises exprimé sa volonté de revoir le contrat minier conclu avec la Chine. L'ex-président Kabila (2001-2019) avait négocié en 2008 un contrat sous forme de troc - cobalt et cuivre contre la construction d'infrastructures - avec un consortium chinois pour un montant de 9 milliards de dollars, renégocié à 6 milliards sous pression du Fonds monétaire international (FMI). (Belga)