Metro 3 - Lalieux prendra contact avec De Croo pour entamer un dialogue avec la Région bruxelloise

Dans le courant de la journée, l'exécutif bruxellois avait exprimé le souhait d'entamer ce dialogue avec le fédéral et Beliris auquel il demande de lui "fournir une analyse approfondie des offres permettant d'identifier de manière objective les raisons du décalage entre les estimations actualisées et les offres commerciales". Selon un rapport d'analyse déposé lundi au comité de suivi du projet, il apparait que les deux candidats qui ont remis une offre pour la construction du nouveau tronçon entre la gare du Nord et Bordet ont proposé des montants plus de 250% supérieurs aux estimations réalisées par les deux bureaux d'experts mandatés par la Stib et Beliris. Karine Lalieux soutient cette demande d'analyse. "Et puisque vous me demandez mon avis personnel, moi et mon parti défendons ardemment le projet de métro nord", a-t-elle indiqué en réponse aux interpellations de députés d'opposition Pieter De Spiegeleer (Vlaams Belang), Wouter Raskin (N-VA), Georges Dallemagne (Les Engagés) et François De Smet (DéFI). Mais "il ne revient ni à la ministre en charge de Beliris, ni à l'administration, et encore moins au gouvernement fédéral de décider des suites à donner au projet. Seul le gouvernement bruxellois en a la responsabilité", a-t-elle rappelé. Karine Lalieux a par ailleurs qualifié de "faute importante" la publication, sur décision de l'administration de Beliris, d'une offre d'emploi "pour un accompagnateur de processus de changement pour une mission auprès du service de ressources humaines". Celle-ci a depuis lors été retirée. (Belga)