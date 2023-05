Métro nord-sud à Bruxelles - Le groupement des usagers GUTIB reste demandeur du projet de métro Nord

Par voie de communiqué, l'association qui milite depuis près de 40 ans pour la défense des intérêts des usagers a fait savoir qu'elle refusait dans le même temps "avec force le scénario qui consisterait à arrêter le projet de métro 3 et qu'elle était opposée au projet de « prémétro+ » qui ne ferait que perturber la régularité des trams 3 et 4 cadencés dans le tunnel Nord-Midi." Selon celle-ci, dans la perspective multimodale du futur, le métro 3 a pour vocation d'absorber la demande de mobilité due à l'augmentation de la population du nord-est de la capitale(école européenne, logements entre autres sur l'ancien site de l'OTAN, etc?). Qui plus est, le métro 3 a un potentiel de clientèle qui a été sous-évalué par les études, car la station Bordet deviendra un véritable noeud multimodal, notamment pour les navetteurs venant de Flandre et de l'aéroport, a-t-elle ajouté. Par conséquent, le GUTIB demande d'investiguer des sources de financement alternatifs, comme les Partenariats Public-Privé. Il suggère, en cas de concrétisation d'un de révision du projet en supprimant des stations, la suppression de trois stations (Verboekhoven, Riga et Tilleul) et de les remplacer par deux stations, 'Paul Brien' (desserte de l'hôpital public et du boulevard Lambermont) et 'Helmet' sous la place du même nom. Cela mènerait à la suppression d'une station (Tilleul). Le GUTIB estime enfin nécessaire de répondre rapidement à l'augmentation de la demande par des solutions temporaires, comme l'exploitation de la ligne 55 en Tram 4000. (Belga)