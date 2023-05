Mission économique au Sénégal - Bruxelles invite les industries créatives et culturelles à la dernière soirée

Le secteur est éminemment important pour Bruxelles, où il compte pas moins de 22.000 entreprises et représente 100.000 emplois. La capitale belge mise depuis longtemps sur son caractère créatif et culturel, et depuis quelque temps, n'hésite plus à mettre en avant les diasporas qui la font vivre. Ce caractère de ville de minorités plait beaucoup à l'étranger, selon le secrétaire d'Etat Pascal Smet. "Le respect de la culture d'origine à Bruxelles est un atout", estime-t-il. Outre des présentations de certaines collaborations artistiques fructueuses entre la Belgique et le Sénégal, la princesse Astrid a pu vivre un condensé des cultures urbaines sénégalaises: chant, slam, breakdance... La princesse s'est vue offrir un moussor, coiffe traditionnelle sénégalaise, de la créatrice belgo-sénégalaise Awa Seck, qui l'avait déjà habillée pour la soirée. L'événement s'est conclu sur le lancement officiel par Youssou N'Dour, Willy Borsus et Pascal Smet du Forum africain pour les industries culturelles et créatives (Forafricc). Le rendez-vous de trois jours met en lumière les différentes ICC, dont le théâtre, la mode, mais aussi la gastronomie ou encore le cinéma, et affiche déjà complet. La ministre des Affaires étrangères Hadja Lahbib n'était par contre pas de la fête, son départ ayant été anticipé en vue du conseil européen des Affaires étrangères de ce jeudi. (Belga)