Prix de l'énergie - Le prix du gaz en Europe tombe sous les 26 euros le mégawattheure

La crainte d'une baisse de la demande en provenance de l'industrie pesait sur les prix, et l'annonce de la récession technique de l'Allemagne au premier trimestre a renforcé ces inquiétudes. "Un hiver moins chaud que prévu a fait diminuer la demande", rappellent par ailleurs les analystes de ANZ, et "les nivaux de réserves restent élevés". Mais l'UE "importe 90% du gaz consommé", et "des pénuries restent possibles pour l'hiver 2023-24", préviennent-ils. (Belga)