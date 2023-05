Procès des attentats à Bruxelles - "On pensait qu'il était mort", a témoigné le frère de l'accusé Sofien Ayari

Le frère de Sofien Ayari est le seul membre de la famille tunisienne de l'accusé à être venu à la barre en tant que témoin de moralité. D'autres proches n'ont pas pu se rendre en Belgique en raison de problèmes de papiers, mais l'ainé de la famille de quatre enfants vit en Suisse, ce qui a facilité le déplacement. L'homme, âgé de 35 ans, a dépeint son jeune frère comme quelqu'un de "joyeux, généreux, toujours gentil, sociable" et avec qui il était très lié. Ce n'est que l'année dernière qu'il a revu Sofien en prison, après sept ans sans se côtoyer. "Mon frère, c'est toute ma vie", a-t-il répondu à une question de la présidente lui demandant comment s'étaient passées les retrouvailles. Il a également déclaré que son frère n'avait pas changé. "Il est toujours aussi beau", a-t-il plaisanté, soulignant qu'il aimait toujours autant rigoler, "comme avant". Il a signalé que son frangin ne lui avait jamais confié son intention de se rendre en Syrie. Lorsqu'il a appris qu'il avait quitté la Tunisie et qu'il se trouvait en Syrie, il a été "choqué". Le trentenaire n'a pas pu donner d'explication au départ de Sofien vers une zone de guerre. Il a également indiqué qu'ils s'étaient parlés au téléphone plusieurs fois lorsqu'il était en Syrie, mais qu'il ne s'agissait jamais de conversations approfondies. Lorsque Sofien Ayari a séjourné en Belgique, au moment des attentats de Paris et de Bruxelles, sa famille n'a pas eu de ses nouvelles. "On pensait qu'il était mort", a-t-il révélé. (Belga)