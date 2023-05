Saint-Gilles rend hommage au survivant de la Shoah Henri Kichka

L'école des Quatre Saisons a accueilli l'événement coorganisé par la commune et l'Association pour la Mémoire de la Shoah (AMS) avec le soutien du CCLJ et d'Arthur Langerman. Une centaine de personnes se sont présentées pour l'hommage, dont les élèves des écoles des Quatre Saisons et Ugenspiel, qui ont honoré le survivant par leurs dessins, leurs discours et leurs chants. Le choix d'une école comme lieu de commémoration n'est pas un hasard, la cérémonie ayant choisi les thèmes de la passation et de l'enseignement pour célébrer l'héritage de M. Kichka. Pour le bourgmestre saint-gillois Jean Spinette, l'exercice de devoir de mémoire revêt aujourd'hui une importance capitale, notamment pour enseigner à la jeunesse la tolérance et la méfiance vis-à-vis des discours haineux: "Il y a intérêt à armer ces enfants à un esprit critique particulièrement vigilant." Michel Kichka, le fils d'Henri, est l'auteur de "Deuxième génération", bande dessinée autobiographique retraçant sa jeunesse et sa relation avec son père. Après avoir salué l'investissement des élèves de la commune, il a rappelé que la situation de son père, fils d'immigrés polonais ayant fui l'antisémitisme, résonnait toujours aujourd'hui: "Il y aura toujours des mouvements de migration", a-t-il expliqué dans un appel à la tolérance. Il rejoint le bourgmestre sur la nécessité d'être vigilant à l'ère de la désinformation: "Savoir la vérité est de nouveau un combat aujourd'hui", a-t-il regretté. La cérémonie s'est ensuite poursuivie au 29 rue Coenraets, où ont été inaugurés les Pavés de Mémoire installés devant l'ancien domicile de la famille Kichka. (Belga)