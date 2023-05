TC Namur - Dix ans de prison pour une tentative de parricide

Les faits ont eu lieu en région namuroise. Le prévenu, qui a déjà été incarcéré durant 22 ans pour des extorsions, vols avec violence, infractions à la loi sur les armes et coups, était sorti de la prison de Saint-Hubert fin octobre 2021 et était retourné vivre chez sa mère de 70 ans. Le 29 septembre dernier, sans raison apparente, il avait porté sept coups de couteau à sa mère, dans la poitrine, et l'avait violemment tabassée. Il avait pris la fuite dans la voiture de la victime en emportant sa carte bancaire. L'homme avait été intercepté dans la gare de Luxembourg, après un trouble à l'ordre public. Touchée notamment au foie et aux poumons, la victime se trouve aujourd'hui toujours dans un état de détresse psychologique. Questionné par le tribunal, le prévenu évoquait début mars un "accident" et disait avoir saisi le couteau car il "avait eu peur" de sa mère. Il avait contesté la préméditation. (Belga)