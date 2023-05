Tour de Thuringe féminin - 3e étape: les classements

Classement étape: 1. Barbara Guarischi (Ita/Team SD Worx) les 94,6 km en 2h23:56 (moyenne: 39,435 km/h); 2. Lorena Wiebes (P-B); 3. Sandra Alonso (Esp); 4. Ruby Roseman-Gannon (Aus); 5. Margot Vanpachtenbeke (Bel); 6. Marta Bastianelli (Ita); 7. Christina Schweinberger (Aut); 8. Linda Riedmann (All); 9. Romy Kasper (All); 10. Lotte Kopecky (Bel); 11. Marthe Goossens (Bel); 12. Marta Lach (Pol) 0:05; 13. Alice Maria Arzuffi (Ita); 14. Ceylin del Carmen Alvarado (P-B); 15. Julie De Wilde (Bel); 16. Aniek van Alphen (P-B); 17. Cristina Tonetti (Ita); 18. Eugenia Bujak (Slo); 19. Mischa Bredewold (P-B); 20. Femke Gerritse (P-B); 47. Sanne Cant (Bel). Classement général: 1. Mischa Bredewold (P-B/Team SD Worx) 6h48:44; 2. Lorena Wiebes (P-B) 0:11; 3. Lotte Kopecky (Bel) 0:14; 4. Ruby Roseman-Gannon (Aus) 0:28; 5. Christina Schweinberger (Aut) 0:43; 6. Neve Bradbury (Aus) 0:46; 7. Ceylin del Carmen Alvarado (P-B) 0:48; 8. Aniek van Alphen (P-B); 9. Laura Sussemilch (All); 10. Marthe Goossens (Bel) 0:49; 11. Romy Kasper (All); 12. Amber Pate (Aus) 0:53; 13. Ilse Pluimers (P-B) 0:54; 14. Julia Borgström (Suè); 15. Barbara Guarischi (Ita) 0:55; 16. Marta Bastianelli (Ita) 1:03; 17. Linda Riedmann (All); 18. Clara Emond (Can); 19. Amandine Fouquenet (Fra); 20. Quinty Schoens (P-B) 1:05; 37. Julie De Wilde (Bel) 1:55; 39. Margot Vanpachtenbeke (Bel) 2:02; 40. Sanne Cant (Bel) 2:26. (Belga)