Tour d'Italie - Le maillot rose Thomas garde les pieds sur terre: "Tout peut encore arriver"

Thomas peut donc célébrer son 37e anniversaire, jeudi, avec un maillot rose un peu plus solidement sur ses épaules. Il compte 29 secondes d'avance sur le Slovène Primoz Roglic, désormais deuxième, et 39 sur Almeida. "C'est une journée positive", a évalué Thomas. "Gagner du temps sur Thomas et ne pas en perdre sur Roglic, c'est bien." Thomas n'a jamais semblé en difficulté durant l'ascension vers Val di Zoldo. "Je me sentais bien, en contrôle. Mais Primoz aime aller fort, puis lentement, puis fort, et je n'étais pas sûr de ce qu'il ressentait réellement. Jusqu'à ce qu'il donne tout dans les deux derniers kilomètres. Il était super fort, mais je suis heureux de comment je me sens et de comment j'ai pu répondre à son attaque. C'est un bon signe, mais je ne veux pas m'emballer. Je reste concentré sur l'essentiel." Alors que ses rivaux Roglic et Almeida ont déjà pris des coups, Thomas n'a pour l'instant montré aucune faille. "Primoz a eu une mauvaise journée avant-hier, Almeida l'a eue aujourd'hui. Il s'agit pour moi de rester constant. Je prends les choses au jour le jour, ascension après ascension. Demain, c'est encore une journée longue et difficile: 5.000m de dénivelé, et ce, dans une 19e étape longue et difficile. Tout peut encore arriver demain et après-demain", a conclu le Britannique. (Belga)