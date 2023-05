Un Anglais reconnu coupable du meurtre d'une escort girl 30 ans après les faits

Le chauffeur de camion de 67 ans a commis un meurtre quasi identique d'une travailleuse du sexe de 21 ans en 1999 quelques années après avoir été acquitté en 1993 du meurtre de l'escort girl de 33 ans perpétré deux ans plus tôt. Les deux femmes ont été mutilées par leur bourreau. Quand il avait été acquitté du premier meurtre de 1991, le suspect avait remercié le jury en quittant le tribunal, sa défense ayant accusé la police d'incompétence et de dissimulation de preuves. La police avait nié ces accusations et assuré ne pas chercher d'autre coupable. L'homme a finalement été reconnu coupable mercredi du meurtre de l'escort girl à Londres lors d'un nouveau jugement en coup d'appel. Le suspect n'a montré aucune émotion lorsque le verdict a été annoncé après trois heures de délibération. Sa condamnation sera annoncée vendredi. Il purge déjà une peine de prison à vie pour le meurtre de la travailleuse du sexe en 1999. Lors du dernier procès, la cour a appris que le prisonnier s'était vanté auprès d'un codétenu qu'il avait déjà été au coeur d'un procès pour homicide, mais qu'il "s'en était sorti". "Il a affirmé qu'il n'y avait aucune preuve contre lui et qu'il s'en était tiré", a témoigné le codétenu. (Belga)