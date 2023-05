Affaire Sanda Dia - L'acquittement pour négligence coupable est "difficile à entendre"

La cour a estimé que les 18 membres du cercle étudiant Reuzegom de la KU Leuven étaient coupables de traitements dégradants, homicide involontaire et infraction à la législation sur le bien-être animal. Ils ne sont en revanche pas coupables d'avoir administré des substances nocives à la victime, qui est décédée en raison des grandes quantités d'huile de poisson qu'il a ingurgitées lors du "bizutage". Sa famille espérait obtenir des réponses quant à l'administration du produit. En fin de compte "le silence des garçons" les en a empêché. "Nous ne le saurons jamais. C'est difficile à vivre pour la famille", a déclaré Me Sven Mary, qui représente le père de la victime ainsi que d'autres proches. "Je pense que ces personnes (la famille de Sanda Dia, NDLR) sont contentes que cette étape soit passée", a ajouté le pénaliste. Le père Dia espère que le procès mènera à une plus grande prudence lors des rituels de baptême. Concernant un éventuel pourvoi en Cassation, Me Mary a déclaré: "Devrais-je le recommander à la famille? Je ne sais pas si je leur rendrais service en faisant cela." (Belga)