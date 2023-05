Asile et migration - Une cinquantaine de personnes manifestent devant l'Office des étrangers

Les participants avaient sollicité le directeur général de l'OE, Freddy Roosemont, pour un entretien, ce qui leur a été refusé, affirme le porte-parole de Coordination des Sans-Papiers, Serge Bagamboula. La manifestation a démarré vers 14h00 et les quelque cinquante personnes sur place scandaient des slogans et brandissaient des pancartes. "Nous sommes déçus de la politique d'asile et migration de la Belgique", déplore Serge Bagamboula. "Cette crise de l'accueil est oubliée par les politiques et leurs organisations", ajoute-t-il. Le porte-parole indique que Coordination des sans-papiers, l'USPR et de nombreuses autres organisations ne s'arrêteront pas là. Il souligne notamment qu'un rapprochement se fait entre les organisations flamandes et wallonnes qui se consacrent à cette problématique, comme Vluchtelingenwerk Vlaanderen et Pax Christi. "Un gros évènement avec plusieurs manifestations au même moment, dans tout le pays" pourrait ainsi avoir lieu, avance Serge Bagamboula. L'évènement serait en cours d'élaboration. (Belga)