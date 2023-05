Assises Brabant wallon - Des peines de perpétuité requises à l'encontre de Fabien Lombaerts et René De Staerke

Ces deux quadragénaires sont poursuivis pour avoir commis quatre homicides de SDF, durant l'été 2018, en région bruxelloise et en Brabant wallon. Jeudi soir, les jurés ont estimé que Lombaerts s'était rendu coupable de quatre assassinats, et De Staerke de trois assassinats. L'avocat général a expliqué aux jurés qu'il n'avait jamais, jusqu'à présent, requis de peine de perpétuité, préférant des peines chiffrées qui laissent un espoir aux condamnés. Mais Fabien Lombaerts a déjà été condamné à 18 ans de réclusion par la cour d'assises du Hainaut en 2004, s'est rendu par la suite coupable de quatre assassinats, et les experts qui l'ont rencontré ont déterminé qu'il était un psychopathe dangereux, avec un risque de récidive grave. "C'est la première fois que je dois me résoudre à demander la perpétuité, mais il y va de la protection d'autrui dans l'avenir. Il y a des cas où on n'a pas le choix", a requis l'avocat général en demandant à la cour d'ajouter 15 ans de mise à disposition du tribunal d'application des peines (TAP) à cette peine à infliger à Fabian Lombaerts. Pour René De Staerke, déclaré jeudi soir coupable de trois assassinats et complice d'un quatrième homicide, la perpétuité a également été requise vendredi matin par l'avocat général, vu le nombre et la gravité des faits, mais sans mise à disposition du TAP. (Belga)