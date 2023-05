Assises Namur - Le conseil de Mathieu Wattier plaide une peine de 5 ans, assortie d'un sursis probatoire

Au sujet de la peine de 12 ans requise par l'avocat général, Me Mayence a souligné que "12 ans, ce serait le condamner à mourir en prison. Il a 22 ans et son espérance de vie, au vu de sa maladie, est de 40 ans." Diverses circonstances atténuantes sont évoquées: le jeune âge de l'accusé, son amendement, sa prise de responsabilité, son attitude depuis l'homicide, sa personnalité, le contexte familial dans lequel se sont déroulés les faits, ? "Il ne représente plus aucun danger pour la société. Il a évolué depuis lors, il est suivi psychologiquement." "Je vous demande de prononcer à son encontre une peine de 5 ans, qui ne le fasse pas entrer en prison, assortie d'un sursis probatoire. Il doit être encadré. Si tout se passe bien, il aura 27 ans quand elle se terminera. Son espérance de vie étant de 40 ans, vous lui laisseriez encore 13 ans devant lui. On peut tous lui souhaiter qu'il vive encore longtemps. Ce serait lui ouvrir une porte, passer un contrat avec lui, le contrat de sa vie. S'il ne respecte pas les conditions, il ira en prison." Parmi les conditions mentionnées par l'avocat: suivre son traitement médical, être hospitalisé dès que cela sera nécessaire et poursuivre son suivi psychologique. La parole a été donnée une dernière fois à l'accusé. "Je veux m'en sortir, vraiment. Je respecterai ces conditions. A 100%." (Belga)