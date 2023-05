Bourse de Tokyo: le Nikkei a tenu bon, aidé par la tech et le yen faible

Le Nikkei a grappillé 0,37% à 30.916,31 points sur la séance, et a progressé d'autant environ sur l'ensemble de la semaine écoulée. L'indice élargi Topix a en revanche calé (-0,01% à 2.145,84 points). Comme la veille, les valeurs japonaises de la tech, en particulier celles du secteur des semi-conducteurs, ont tiré le Nikkei vers le haut grâce à la grande confiance affichée en milieu de semaine par le géant américain des cartes graphiques Nvidia. La baisse du yen, revenu à ses plus bas niveaux en six mois face au dollar, a par ailleurs joué en faveur des valeurs exportatrices japonaises. La Bourse de Hong Kong était fermée en raison d'un jour férié. Les places de Shanghai et Shenzhen étaient toutes deux en légère progression d'environ 0,3% vers 07H00 GMT. Le dollar refluait un peu par rapport au yen, un dollar s'échangeant pour 139,68 yens vers 07H00 GMT contre 140,06 yens jeudi à 21H00 GMT. L'euro reculait aussi par rapport à la devise nippone, à 149,88 yens contre 150,21 yens la veille. La monnaie européenne était repassée jeudi au-dessus des 150 yens pour la première fois depuis début mai. Le cours euro/dollar était stable, un euro valant 1,0729 dollar (+0,04%). Sur le marché du pétrole, vers 06H50 GMT le baril de WTI américain gagnait 0,31% à 72,05 dollars et le baril de Brent de la mer du Nord prenait 0,13% à 76,36 dollars. (Belga)