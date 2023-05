Cannes: la "Palm dog" attribuée au chien du film de Justine Triet, Ken Loach honoré

"Snoop joue un rôle essentiel dans l'intrigue et a notamment impressionné le jury lors d'une scène dramatique dans laquelle il a simulé la maladie de manière très convaincante. Snoop a tout d'une grande star", soulignent-ils dans un communiqué. Snoop est un border collie. Ce long-métrage de la réalisatrice française, qui figure parmi les favoris de la presse internationale pour la Palme d'or remise samedi soir, retrace le procès d'une autrice allemande (Sandra Hüller) accusée aux assises du meurtre de son mari, dans leur chalet des Alpes françaises. En outre, un Grand prix d'honneur a été remis au cinéaste britannique Ken Loach, présent en compétition avec "The Old Oak" cette année. "Les chiens ont toujours joué un rôle très fort dans ses films. Dans +The Old Oak+, Ken va encore plus loin et donne un rôle de premier plan à Marra", selon le communiqué. (Belga)