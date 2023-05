Coup d'arrêt pour la reconfiguration du quartier Léopold à Namur

Le projet portait sur la construction et l'exploitation d'un pôle multifonctionnel comprenant une surface commerciale nette de 14.256 mètres carrés, 3.650 mètres carrés de services et loisirs, 8.460 mètres carrés de bureaux, 122 logements, 824 emplacements de parking souterrains, l'aménagement d'espaces publics, ainsi que la modification et la suppression de voiries communales. Alors que le dossier est sur la table depuis plus de dix ans, c'est un nouveau coup d'arrêt pour ce projet baptisé "Côté verre", destiné à redynamiser le quartier connexe à la gare multimodale et aux principales artères commerciales de la capitale wallonne. Le rapport remis fin avril par l'Observatoire du commerce de Wallonie avait déjà mis en avant plusieurs failles dans les plans de la société Besix, porteuse du projet. En outre, trop de surfaces commerciales de moins de 200 mètres carrés seraient envisagées, ce qui induirait une forte concurrence pour les commerces existants du centre-ville. Les rues de Fer et de l'Ange pourraient donc perdre encore de leur attractivité, voire être désertées au profit du nouveau complexe. La création d'emplois espérée s'en verrait aussi largement réduite. Cependant, la pertinence générale du projet en termes de redynamisation du quartier, mais aussi de la lutte contre l'insécurité qui y règne, n'a pas été remise en cause. Dans le cadre de son enquête publique, la Ville de Namur a également reçu une centaine de critiques et avis divers, que cela soit d'organismes ou de citoyens. Il a donc été décidé par Besix, en concertation avec les autorités communales, de revoir sa copie avant d'introduire une nouvelle demande de permis. (Belga)