DP World Tour - Nicolas Colsaerts manque le cut aux Pays-Bas

Après un premier tour en 72 coups, le par, et une 66e place au classement, Colsaerts avait encore toutes ses chances d'accéder aux deux derniers tours. Mais il a dû inscrire sur sa carte quatre doubles bogeys et un bogey pour cinq birdies, soit un tour en quatre au-dessus du par. Avec son total de 148 (+4) et une 104e place au classement, il compte trois coups de trop pour passer le cut. L'Espagnol Jorge Campillo a conservé la première place, même s'il n'a pu rééditer son excellent premier tour en 9 sous le par. Vendredi, il a rendu une carte de 71, un sous le par. Il compte deux coups d'avance sur l'Italien Renato Paratore et trois sur le Néo-Zélandais Daniel Hillier. Le tenant du titre, le Français Victor Perez, est également éliminé. Il pointe au 104e rang, comme Colsaerts. (Belga)