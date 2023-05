Enquête pour corruption au Parlement européen - Qatargate: l'eurodéputée grecque Eva Kaili reprendra ses fonctions

"La semaine prochaine, elle sera au Parlement européen pour exercer ses fonctions", a affirmé l'avocat grec d'Eva Kaili, Michalis Dimitrakopoulos, à la chaîne de télévision grecque Skaï. Elle demandera également au Parlement de déterminer si sa surveillance, son arrestation et son incarcération ont violé ses droits en tant que députée européenne, a ajouté Michalis Dimitrakopoulos. La justice belge a autorisé jeudi l'ancienne journaliste de 44 ans à retirer son bracelet électronique et l'a libérée de son assignation à résidence dans l'attente de son procès pour corruption. Ancienne étoile montante du Parlement européen, Eva Kaili a été déchue de sa fonction de vice-présidente et exclue de son groupe au parlement des Socialistes et Démocrates (S&D). Arrêtée en décembre dans la capitale belge lors d'une vague de perquisitions, Mme Kaili avait été libérée de prison à la mi-avril, mais assignée à résidence sous bracelet électronique. Elle nie toutes les accusations. (Belga)