Enquête sur des provocations présumées de Roger Waters lors d'un concert à Berlin

"Nous enquêtons sur des soupçons d'incitation à la haine, car les vêtements portés sur scène sont susceptibles de glorifier ou de justifier le régime national-socialiste et de troubler la paix publique", a souligné à l'AFP un porte-parole de la police, Martin Halweg. Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent notamment le co-fondateur de Pink Floyd, âgé de 79 ans, vêtu d'un long manteau noir et de brassards rouges lors de concert qui a eu lieu le 17 mais sur la scène de la salle Mercedes-Benz Arena à Berlin. Plusieurs médias allemands et israéliens évoquent aussi des inscriptions en lettres rouges sur un écran durant le concert des noms d'Anne Frank et de Shireen Abu Akleh, journaliste vedette palestino-américaine de la chaîne Al Jazeera tuée lors d'un raid israélien en mai 2022. Ce qui s'était également produit lors de son concert au Sportpaleis d'Anvers à la mi-mai. "Nous enquêtons et une fois la procédure terminée, nous la transmettrons au ministère public pour une dernière évaluation juridique", a précisé le porte-parole de la police, soulignant qu'il reviendrait au parquet d'engager d'éventuelles poursuites. Les autorités de Francfort ont annulé un concert du chanteur britannique le 28 mai mais la décision a été annulée par un tribunal administratif au nom de la liberté d'expression. Une manifestation de protestation contre un nouveau concert de Roger Waters en Allemagne, dimanche à Francfort, est également prévue à l'appel de la communauté juive locale et du parti des Verts notamment. (Belga)