Euro d'aviron - Le skiffeur Tim Brys et le deux de couple Andries/Vandenbussche en demi-finales à Bled

Le skiffeur gantois Tim Brys a remporté la 2e série des repêchages, où les deux premiers de chacune des quatre séries accédaient aux demies. En 6:58.13, l'ancien poids légers, 5e des JO de Tokyo en compagnie de Niels Van Zandweghe, mais depuis lors passé en catégorie open, a pris les commandes de la course peu après les 500 premiers mètres pour devancer au final de 1.7 seconde l'Italien Davide Mumolo, également qualifié. Brys, recalé jeudi après une 2e place en qualifications, tentera samedi peu après 11h00 de rejoindre la finale A, réservée aux 3 premiers de chacune des deux demi-finales. Également renvoyés en repêchages après une 4e place en séries, le deux de couple d'Aaron Andries et Tristan Vandenbussche s'est lui qualifié en prenant la 2e place de sa course, où les deux premières équipes allaient en demies. En 6:21.64, les champions du monde U23 en titre n'ont été devancés que par les Roumains Florin Arteni et Ciprian Tudosa (6:16:34). Le duo belge disputera sa demi-finale samedi, juste avant celle de Brys. La déception dans le clan belge est uniquement venue du deux de couple poids légers composé de Marlon Colpaert et Niels Van Zandweghe. Cinquièmes en qualifications et quatrièmes en repêchages jeudi soir, où les trois premiers se hissaient en demi-finales, les deux Belges disputeront vendredi après-midi la finale C pour les places 13 à 17. (Belga)