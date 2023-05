Inclusion numérique: Etterbeek est la première commune à recevoir le label Connectoo

Pour obtenir le label, des agents de la commune ont suivi une formation certifiante en ligne pour apprendre à accompagner les citoyens dans leur digitalisation. La commune d'Etterbeek est aussi l'une des premières à avoir formé des écrivains publics numériques dont le rôle est d'accompagner les citoyens dans leurs démarches administratives en ligne. "Le digital est un outil et non une fin en soi", a déclaré le secrétaire d'Etat. "Aujourd'hui, simplifier l'accès aux services publics passe par des outils digitaux. Ses outils doivent rester un choix et non une contrainte. Mais en aucun cas, nous ne pouvons accepter que nos outils ne soient pas utilisés parce que les gens ne savent pas les utiliser." L'objectif est d'augmenter considérablement le nombre d'endroits certifiés Connectoo dans les prochains mois. Concrètement, les citoyens et citoyennes pourront alors se rendre au guichet de leur commune, CPAS, etc. pour une aide dans leurs démarches avec MyPension, MyMinfin ou Tax-on-web, par exemple. Trois services Connectoo seront par ailleurs inaugurés vendredi après-midi à Tintigny (province de Luxembourg). A ce jour, quelque 2.500 personnes se sont inscrites à la formation Connectoo, qui vise à sensibiliser le personnel du secteur public aux enjeux de l'inclusion numérique. Près de 80 institutions publiques disposent au moins d'une personne formée spécifiquement pour aider et accompagner les citoyens à s'identifier ou faire des démarches administratives en ligne. L'objectif est d'annihiler la fracture numérique en Belgique d'ici 2030. (Belga)